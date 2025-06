Nella stagione 2025/2026 la Spal non giocherà nei campionati professionistici

La Spal non giocherà il prossimo campionato di calcio 2025/26 in Serie C, la terza e ultima categoria maschile del calcio professionistico in Italia: resta quindi fuori dai campionati professionistici. Lo ha comunicato il club dicendo che i risultati sportivi sono stati al di sotto delle aspettative e non proporzionati agli investimenti fatti (50 milioni di euro negli ultimi quattro anni). La Spal, di Ferrara, ha giocato varie stagioni in serie A, l’ultima nel 2019/2020. È stata poi retrocessa in Serie B, e in C nel 2023.

Il problema della Spal è simile a quello del Brescia: non sarebbero stati fatti i pagamenti richiesti entro il 6 giugno per procedere all’iscrizione al prossimo campionato. La società specifica comunque che il club non è fallito e valuterà la possibilità di iscrivere la squadra in una categoria inferiore dei non professionisti, la Serie D o l’Eccellenza. Al posto della Spal nel prossimo campionato di Serie C dovrebbe esserci l’Under 23 dell’Inter.