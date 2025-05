Il Milan Futuro, seconda squadra del Milan, è stato retrocesso in Serie D

Il Milan Futuro, la seconda squadra del Milan, è stato retrocesso dalla Serie C alla Serie D, dopo aver perso le due partite dei playout contro la Spal: aveva vinto al prima 1-0, ma sabato sera ha perso la seconda 0-2. Il punteggio finale è quindi di 1-2. La seconda squadra è una squadra in cui giocano gli atleti più giovani e meno esperti dei club principali: vengono iscritte nella Serie C, ma nella stagione 2025-2026 Milan Futuro si troverà a giocare nella Serie D, una serie semiprofessionistica e quarta divisione del campionato.

L’altra seconda squadra che gioca in Serie C, il Milan Futuro, ha invece fatto una stagione fallimentare, pur avendo calciatori di alto livello come Francesco Camarda e Álex Jiménez, che però spesso hanno giocato in Serie A con la prima squadra del Milan.

