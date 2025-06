Il Portogallo ha vinto la Nations League di calcio

Domenica sera la nazionale maschile di calcio del Portogallo ha vinto la Nations League, un torneo per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli, battendo in finale la Spagna. La partita è finita ai rigori, vinti dal Portogallo per 5-4: il rigore decisivo è stato quello sbagliato dal centravanti spagnolo Álvaro Morata. Ai tempi regolamentari la partita era finita 2-2.

Per il Portogallo è la seconda vittoria nel torneo dopo quella ottenuta nel 2019. L’Italia era uscita a marzo, nei quarti di finale.