Alle 19 l’affluenza ai referendum è stata di circa il 15 per cento

Alle 19 l’affluenza ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza è stata di circa il 15 per cento: il dato preciso arriverà soltanto in serata. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Affinché i referendum siano validi, serve che vada a votare almeno la metà degli aventi diritto, cioè circa 25 milioni di persone.

Esattamente come era capitato per la rilevazione delle 12, anche alle 19 l’affluenza è stata decisamente più alta nelle grandi città che altrove: a Roma, Torino, Bologna e Genova ha superato il 20 per cento, cioè almeno 5 punti in più rispetto alla media nazionale.

