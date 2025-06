La tennista statunitense Coco Gauff ha vinto il Roland Garros per la prima volta

La tennista statunitense 21enne Coco Gauff ha vinto il torneo femminile del Roland Garros, battendo in finale la bielorussa Aryna Sabalenka per due set a uno. È la prima volta che Gauff, una delle tenniste più talentuose della sua generazione, vince il torneo. Il Roland Garros è l’unico che si gioca sulla terra rossa fra quelli del Grande Slam, ossia i quattro più importanti del tennis mondiale (gli altri sono Wimbledon, Australian Open e US Open). Per Gauff è anche la seconda vittoria di sempre in uno Slam, dopo quella agli US Open del 2023. La finale del torneo maschile fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà domenica alle 15.