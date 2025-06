Anche in Norvegia il sesso senza consenso sarà considerato stupro

Venerdì il parlamento della Norvegia ha approvato una nuova legge che considera come stupro il sesso senza consenso. Significa che ora chiunque abbia rapporti sessuali con una persona che non abbia acconsentito a parole o con azioni può essere condannato per stupro. Finora per condannare qualcuno per stupro in Norvegia bisognava dimostrare che l’aggressore avesse agito con violenza o in modo minaccioso, o che comunque la persona che subiva lo stupro non fosse in grado di opporre resistenza.

Negli ultimi anni diversi altri paesi hanno adottato leggi di questo tipo. Tra questi la Svezia nel 2018, la Danimarca nel 2020, la Finlandia e la Spagna.