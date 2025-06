È stato fermato per omicidio volontario e incendio doloso il compagno di Sueli Leal Barbosa

È stato fermato a Milano Michael Pereira, il compagno di Sueli Leal Barbosa, la donna di 48 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì è morta in ospedale dopo essersi buttata dalla finestra del suo appartamento in viale Abruzzi, dove era in corso un incendio. Secondo la procura Pereira, 45 anni, avrebbe provocato volontariamente l’incendio: è accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso. La procura ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, che dovrà essere convalidata dal giudice per le indagini preliminari.

Quando è divampato l’incendio Pereira non era in casa, ma si trovava in un bar poco distante. Durante un interrogatorio ha sostenuto che l’incendio potrebbe essere stato involontario: ha raccontato che giovedì sera aveva discusso con Barbosa, poi aveva fumato una sigaretta, l’aveva gettata sul tappeto ed era uscito. La procura non crede però alla sua versione: tra le altre cose la porta dell’abitazione era chiusa dall’esterno, e durante le indagini sono state trovate sostanze che accelerano il propagarsi delle fiamme in almeno due punti della casa.