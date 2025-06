È stato arrestato il presunto organizzatore di alcuni rapimenti di persone vicine al settore delle criptovalute in Francia

Martedì a Tangeri, in Marocco, è stato arrestato un uomo che è ritenuto il mandante di alcuni sequestri di persone vicine al settore delle criptovalute, avvenuti negli ultimi mesi in Francia. Secondo la polizia francese, che si è coordinata con quella marocchina per l’operazione, il 24enne Badiss Mohamed Amide Bajjou avrebbe organizzato il rapimento di David Balland e della sua compagna, lo scorso gennaio. Balland è il cofondatore della società di criptovalute Ledger, valutata oltre un miliardo di euro. Secondo la polizia Bajjou potrebbe essere l’ideatore anche di altri sequestri simili, nonché il capo di un’organizzazione criminale finalizzata a realizzarli per ottenere in cambio ingenti riscatti.

Bajjou era ricercato per altri due mandati d’arresto internazionali, emessi in Francia, per precedenti accuse di sequestro di persona e tentato omicidio. Per arrestarlo è stato usato un meccanismo di collaborazione giudiziaria bilaterale, che ha consentito alle autorità marocchine di perseguirlo per reati commessi in Francia (ha doppia cittadinanza, francese e marocchina). In Francia l’aumento di rapimenti di persone vicine al settore delle criptovalute – l’ultimo tentato a maggio, e sventato – aveva portato il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, a convocare un incontro d’emergenza con gli imprenditori, in cui aveva promesso nuove misure di sicurezza. Sempre per il loro presunto coinvolgimento nei sequestri, lunedì a Parigi sono state incriminate 25 persone, di cui sei minorenni.

