Mercoledì un aereo Ryanair partito da Berlino e diretto a Milano ha fatto un atterraggio di emergenza in Germania: ci sono nove feriti

Il volo Ryanair FR8 decollato da Berlino mercoledì alle 19:15 e diretto a Milano è stato costretto a cambiare rotta a sud di Monaco e a fare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Memmingen, nella Germania meridionale, a causa di una forte turbolenza causata da un temporale. Nove delle 185 persone a bordo sono rimaste ferite: otto passeggeri e un membro dell’equipaggio. Tre di loro sono stati ricoverati in ospedale, tra cui un bambino di due anni.

Poiché l’Autorità per l’aviazione della Germania non ha autorizzato un volo alternativo di collegamento, Ryanair ha organizzato degli autobus per far rientrare i passeggeri del volo FR8 in Italia.