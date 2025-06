È in corso una grossa evacuazione a Colonia, in Germania, per il ritrovamento di bombe inesplose della Seconda guerra mondiale

Mercoledì oltre 20mila persone dovranno andarsene dal centro di Colonia, nel nord-ovest della Germania, per permettere il disinnesco in sicurezza di tre bombe inesplose risalenti alla Seconda guerra mondiale. Le bombe sono state trovate lunedì durante dei lavori edilizi nel quartiere di Deutz. A partire dalle 8 dovrà essere evacuata l’area nel raggio di un chilometro dal luogo del ritrovamento: tra le altre cose nella zona ci sono due case di riposo e un ospedale. I volontari e gli agenti di polizia faranno dei controlli, per esempio suonando ai citofoni delle abitazioni. Il comune ha predisposto due centri per accogliere le persone che non hanno una sistemazione.

Le bombe sono tre ordigni statunitensi, due dal peso di due tonnellate e una da una tonnellata. La Germania fu pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale, e le evacuazioni dovute al ritrovamento di bombe inesplose sono episodi relativamente frequenti: sempre a Colonia per esempio era successo anche a ottobre del 2024, e 6mila persone avevano dovuto lasciare temporaneamente la città.