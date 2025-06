Cinque cose che abbiamo comprato a maggio

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Uno spray glitterato

Che ha lo stesso profumo inebriante di questo spray per capelli che vi avevamo consigliato qualche mese fa. La redattrice che l’ha comprato però dice che se ne spruzza talmente tanto che ormai non lo sente quasi più. Si chiama Supermilk Glitter mist, è uno spray idratante per tutto il corpo che contiene dei minuscoli brillantini. Lei lo usa dopo la doccia o per rinfrescarsi prima di uscire di casa, anche per venire in redazione, e possiamo confermare che i brillantini si vedono appena e non fanno effetto “palla da discoteca”, cosa che può essere un pregio o un difetto a seconda di come lo volete usare. È della marca Lush e costa 24 euro.

La versione economica di una penna stilografica costosa

Un redattore molto appassionato di penne stilografiche ne ha comprata una un po’ particolare: ha il meccanismo a scatto, ovvero il bottoncino che permette di ritrarre ed estrarre la punta, e la clip, ovvero il gancetto che serve per appenderla al taschino, dalla parte dell’impugnatura, per evitare che l’inchiostro esca e macchi i vestiti. Ha un design pulito e di fatto è il “dupe”, cioè la copia economica, di una penna molto più costosa, ovvero la Pilot Capless, prodotta nel 1964 in occasione dei giochi Olimpici di Tokyo che costa più di 200 euro. Quella che ha comprato lui è della marca Erofa, modello Majohn: l’ha presa su Amazon, dove costa 35 euro.

Una telecamera da interno

Per controllare il suo barboncino quando è fuori casa, una redattrice ha comprato questa telecamera da interni della marca Eufy, modello C120. L’ha scelta dopo averla trovata in un articolo di Wirecutter, il sito del New York Times che si occupa di recensire prodotti: questa era tra le migliori telecamere da interno. Non costa troppo, circa 40 euro sul sito del marchio e 36 euro su Amazon, e ha una serie di funzioni utili: oltre a far vedere quello che succede permette di ascoltare e fare sentire la propria voce nella stanza e può servire anche come dispositivo di sicurezza, dal momento che quando rileva una presenza manda una notifica attraverso l’app, distinguendo tra figure umane e animali. È dotata di un supporto ma la si può anche incollare al muro o alla finestra con del nastro biadesivo, come ha fatto lei. Per poter vedere dal cellulare quello che riprende in casa è necessario collegare la telecamera a una connessione Wi-Fi.

Un rasoio

Una persona del Post ha comprato questo rasoio da barba della marca Philips, modello Oneblade, che ha descritto come «leggero, facile da usare e da pulire». Avendolo comprato per sostituire un altro rasoio che aveva preso per pochi euro durante un viaggio, ha notato inoltre con piacere che questo «non vibra come una lavatrice sbilanciata». L’unica pecca è che di questo modello non è disponibile la testina per chi vuole la barba lunga oltre i 5 millimetri. Su Amazon costa circa 38 euro.

Uno scrub corpo

Ogni estate, sapendo che le capiterà più spesso di avere le gambe scoperte, una redattrice compra e ricompra lo stesso scrub, ovvero un prodotto per il corpo che contiene delle piccole particelle abrasive che esfoliano la pelle rendendola più liscia. È quello della marca Organic shop e le piace perché si può scegliere tra molti profumi diversi, le lascia la pelle morbida, ed è economico: le confezioni sono da 250 ml e costano circa 4 euro. Le particelle abrasive negli scrub della marca Organic shop di solito sono zucchero o sale e le profumazioni vanno dal caffè al mango al pompelmo. Si trovano un po’ dappertutto: online ci sono sul sito del supermercato dm e in diverse profumerie online come Notino e Douglas.

