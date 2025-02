Sei cose che abbiamo comprato a gennaio

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un accendino elettrico ricaricabile

Stanca di dover continuamente comprare accendini usa e getta e fiammiferi e trovando scomodi da ricaricare gli accendini a gas, una redattrice amante delle candele profumate ha comprato un accendino elettrico che si ricarica con una presa USB-C. È della marca Rouclo, si trova su Amazon a 9 euro e si ricarica attaccandolo al computer o alla presa, usando un adattatore. In più è lungo e non crea una grossa fiamma, così non si corre il rischio di scottarsi: «lo punti sullo stoppino e si accende in un secondo», dice la redattrice. Avendo la punta molto piccola però, si può usare per accendere cose piccole, come gli stoppini delle candele o i fornelli a gas.

Sottobicchieri in feltro

Dopo molte ricerche una redattrice ha comprato questi sottobicchieri in feltro. Dice di averli trovati «resistenti, di buona qualità e molto poco costosi rispetto alla media di mercato». Sono della marca Mitavo e si trovano su Amazon, dove il set da dieci, che comprende anche il contenitore dove riporli, costa poco più di 6 euro.

Un balsamo profumatissimo

Una redattrice del Post ha scoperto questo prodotto durante le vacanze di Natale, inebriata dalla scia di profumo – un misto di latte e cocco – che una sua amica lasciava dietro di sé. Oltre a essere profumato, questo balsamo, secondo lei «lascia i capelli davvero morbidissimi e toglie il crespo». Si chiama Super Milk, è della marca Lush e si può usare spruzzandolo sui capelli umidi, prima di asciugarli, o da asciutti, per profumarli e disciplinarli. Dopo averlo comprato ha scoperto che è un prodotto apprezzato anche da un’altra redattrice, che ha detto di ricevere continuamente complimenti e domande sul profumo dei suoi capelli. Si trova sul sito di Lush e nei negozi del marchio a circa 20 euro la confezione da 100 ml e a circa 34 euro quella da 250 ml.

Tazzine a prova di bambino

Chi ha avuto a che fare con bambini di due e tre anni capirà la necessità dei genitori di acquistare oggetti particolarmente resistenti a urti, cadute e lanci. Una persona del Post con due figli piccoli ha comprato queste tazze di acciaio, belle e meno delicate delle tazzine in ceramica. Sono un po’ più grandi delle normali tazzine da caffè e sono resistenti perché fatte per essere usate anche all’aperto, in campeggio o durante le escursioni. Sono della marca Cyranc e si trovano su Amazon, dove il set da quattro tazze costa circa 20 euro.

Tinture per maglioni

Non volendo abbandonare nell’armadio dei maglioni che non le piacevano più perché si erano scoloriti, una persona del Post li ha ravvivati con delle tinture apposite per la lana: lo fa spesso e questa volta è stata particolarmente soddisfatta dal risultato. Ha comprato quelle della marca Aybel, perché, dice, «la gamma di colori tra cui scegliere è molto ampia, sul sito ce ne sono 60, e il processo per tingere molto semplice: bastano un secchiello, dell’acqua calda e del sale»: le istruzioni sul sito che spiegano come farlo sono molto dettagliate e in italiano (al contrario delle scritte sulle confezioni dei prodotti). Una bustina costa 5 euro, ai quali vanno aggiunti circa 4 euro di spedizione.

Sapone in fogli

Una persona del Post che fa spesso trekking ed escursioni di più giorni in montagna ha comprato questo sapone in fogli che può essere usato sia come shampoo sia come bagnoschiuma per il corpo. I fogli sono biodegradabili, si sciolgono al contatto con l’acqua e sono fatti apposta per disperdere la minor quantità di prodotto possibile nell’ambiente. Chi li ha comprati li trova in generale più comodi e leggeri rispetto a shampoo e bagnoschiuma solidi. Sono della marca Sea to Summit e si trovano sul sito specializzato Snowleader a 4 euro, a cui aggiungere le spese di spedizione che vanno dai 6 ai 16 euro; o su Amazon a circa 13 euro.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.