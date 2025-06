In due regioni ucraine occupate dai russi circa 700mila persone sono rimaste senza corrente a causa di un attacco con droni ucraino

Martedì le autorità di occupazione russe nell’Ucraina meridionale hanno detto che almeno 700mila persone sono rimaste senza corrente a causa di un esteso attacco con droni compiuto dall’esercito ucraino nelle aree occupate dall’esercito russo delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. L’attacco è stato uno dei più estesi di questo genere compiuti dall’Ucraina dall’inizio della guerra e ha colpito una serie di infrastrutture elettriche. Fra le persone rimaste senza elettricità circa 100mila vivono nella regione di Kherson e le altre 600mila vivono nella regione di Zaporizhzhia.

L’esercito russo attacca regolarmente le infrastrutture energetiche controllate dall’Ucraina, mentre è abbastanza raro che come in questo caso avvenga il contrario. L’attacco di martedì segue di pochi giorni la più ambiziosa operazione ucraina in territorio russo finora, in cui sono state bombardate due basi aeree a migliaia di chilometri dal confine con l’Ucraina.

