Nell’arcipelago francese di Mayotte la chikungunya, una malattia trasmessa dalle zanzare, è diventata epidemica

Lunedì l’agenzia nazionale francese per la sanità pubblica (SPF) ha fatto sapere che dalla scorsa settimana la diffusione nell’arcipelago francese di Mayotte della chikungunya, una malattia virale trasmessa dalle zanzare che dà sintomi simili a quelli dell’influenza, è entrata in una fase di epidemia.

Mayotte è un territorio d’oltremare che si trova nell’oceano Indiano. Dall’inizio del 2025 nell’arcipelago stati segnalati 560 casi confermati di chikungunya, di cui 204 solo nella settimana dal 19 al 25 maggio, con un aumento del 42 per cento in sette giorni. Tuttavia, ha fatto sapere l’SPF, «la situazione reale potrebbe essere significativamente sottostimata». L’SPF ha precisato che l’accesso alle cure «rimane limitato per una parte della popolazione, in particolare nelle aree più isolate o vulnerabili». Finora non si cono stati morti, ma una quindicina di ricoveri in ospedale, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Lo scorso dicembre Mayotte era stata colpita da un violento ciclone tropicale e poi dalla tempesta Dikeledi. Con oltre il 77 per cento di abitanti sotto la soglia di povertà, è la regione più povera tra i dipartimenti e i territori che la Francia amministra.