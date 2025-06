Lo stilista nordirlandese Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di tutto il marchio Dior

Lo stilista nordirlandese Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di tutto il celebre marchio di moda Dior, di proprietà dell’azienda francese LVMH. Da aprile Anderson era il responsabile della linea per uomini di Dior: lunedì è stato annunciato che si occuperà anche di quella per le donne. È la prima volta nella storia che Dior ha un unico direttore creativo per la linea degli uomini e delle donne.

Anderson è considerato tra i pochi talenti creativi in un’industria dove l’inventiva si vede sempre meno. In particolare è noto per disegnare vestiti che cadono in modo nuovo sui corpi e per un gusto giocoso, surreale e un po’ strambo, come la borsa a forma di pomodoro costoluto o la Puzzle bag, una borsa in pelle con pezzi geometrici che si incastrano come un puzzle.

Negli anni scorsi Anderson si era fatto notare per aver creato una piccola azienda di moda personale – JW Anderson, che continuerà a gestire – e per il suo incarico di direttore creativo del marchio spagnolo Loewe, sempre di proprietà di LVMH, che ha reso uno tra i più interessanti e innovativi del momento.