Gli Indiana Pacers giocheranno le finali NBA per la prima volta in 25 anni

Gli Indiana Pacers si sono qualificati per le finali della NBA, il campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo, per la prima volta dal 2000. Ci sono riusciti vincendo le finali della Eastern Conference contro i New York Knicks per 4 partite a 2 (si gioca al meglio delle 7 partite).

L’NBA è divisa in due gironi, chiamati Conference e divisi in est (Eastern) e ovest (Western), e alla fine dei playoff le due vincitrici si sfidano per la vittoria finale. I Pacers giocheranno in finale contro gli Oklahoma City Thunder, che nelle finali della Western Conference avevano battuto i Minnesota Timberwolves.

Sia i Pacers che i Thunder non hanno mai vinto l’NBA, e entrambe le squadre non giocavano una finale da parecchi anni: i Thunder da 13 anni, e i Pacers da 25. L’ultima volta che i Pacers si qualificarono per una finale fu nel 2000, quando però persero per 4 gare a 2 contro i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal.