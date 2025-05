Weekly Beasts

Tra gli animali fotografati questa settimana c’è un colibrì che viene nutrito con un contagocce nell’appartamento di una donna che da oltre dieci anni si prende cura di colibrì feriti o malati: ha trasformato la sua camera da letto in una sorta di clinica fai da te e cura fino a trecento colibrì all’anno, che rimette poi in libertà.

Ci sono poi due avvoltoi che volano molto vicini e che sono stati fotografati nel momento in cui le loro ali sembrano formare un cuore; una tartaruga marina alle Canarie e delle pecore evacuate in elicottero da Blatten, a causa dell’enorme frana che ha distrutto la cittadina.