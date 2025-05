Celebripost

Questa settimana parecchie persone famose che valeva la pena fotografare si trovavano a eventi sportivi, come partecipanti o come spettatori: l’importante torneo di tennis del Roland Garros è iniziato con un tributo in onore di Rafael Nadal, molto commosso e molto fotografato, e sugli spalti si è visto anche il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, a guardare una partita di Jannik Sinner. Al Gran Premio di Monaco di Formula 1 c’erano invece Dua Lipa e Patrick Dempsey; per continuare con David Harbour e Jason Bateman a una partita di baseball a Chicago e il regista Spike Lee a tifare i New York Knicks a una partita di NBA, con tanto di scarpe personalizzate in onore della squadra. Restando in tema di calzature, ha attirato una certa attenzione l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau, che ha indossato un paio di sneakers Adidas Gazelle verdi e arancio durante un incontro con re Carlo III al Senato, a Ottawa. Ci sono poi un po’ di attori e attrici alla prima newyorchese di La trama fenicia di Wes Anderson (Scarlett Johansson, Debra Messing, Benicio del Toro), i fratelli Luke e Owen Wilson alla prima della serie tv Stick e il cast di Adolescence a un evento dedicato alla serie.