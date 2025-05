In Canada più di 17mila persone devono essere evacuate a causa dei grandi incendi nella provincia di Manitoba

Le autorità della provincia canadese di Manitoba hanno ordinato l’evacuazione di più di 17mila persone per i grandi incendi boschivi che si sono sviluppati negli ultimi giorni. Ci sono diversi incendi in tutta la provincia e gli ordini di evacuazione riguardano molte città: la più popolosa è quella di Flin Flon, a circa 800 chilometri dal capoluogo Winnipeg, dove abitano più di 5mila persone. In questo periodo gli incendi boschivi sono particolarmente comuni in Canada, specialmente nelle province occidentali come Manitoba: quelli dell’estate del 2023 furono tra i più gravi nella storia del paese, e bruciarono una superficie di oltre 150mila chilometri quadrati.