L’uomo che era stato arrestato per l’investimento di Liverpool è stato incriminato

Paul Doyle, un uomo inglese di 53 anni, è stato incriminato per lesioni personali gravi e altri sei capi d’accusa per aver investito decine di persone con la propria auto lunedì pomeriggio a Liverpool, durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra cittadina in Premier League, il più importante campionato di calcio nazionale. Doyle era stato arrestato poco dopo l’investimento ed era rimasto in stato di fermo fino a oggi, visto che la polizia aveva chiesto e ottenuto di prolungare la sua detenzione per condurre ulteriori interrogatori. Per le leggi inglesi una persona può essere tenuta in stato di detenzione per un massimo di 24 ore, che possono essere estese fino a un massimo di 96 con assenso dei magistrati.

Nell’incidente sono state ferite 79 persone, di cui 7 ancora ricoverate in ospedale. Il movente terroristico era stato escluso fin da subito, ma sono ancora in corso indagini per accertare cosa sia accaduto esattamente e perché. Doyle dovrà comparire davanti ai magistrati venerdì.

