WhatsApp ha fatto per la prima volta un’app per iPad

Martedì 27 maggio è stata resa disponibile la prima app di WhatsApp per iPad: da quando esiste il tablet di Apple, cioè dal 2010, non era mai stata realizzata un’app del servizio di messaggistica più popolare al mondo, una decisione per anni molto criticata dagli utenti e che non è mai stata motivata da Meta (la società che possiede WhatsApp dal 2014). Finora per usare WhatsApp su iPad era necessario aprire la versione web dell’app dal browser, che però non permetteva di eseguire molte delle principali funzioni dell’iPad che invece sono ora possibili con l’app: per esempio dividere lo schermo, avere l’app aperta e continuare contemporaneamente a navigare su internet.