Salvatore Palella, fondatore della società di monopattini a noleggio Helbiz, ha comprato il quotidiano La Sicilia

Salvatore Palella, l’imprenditore che ha fondato la società di monopattini a noleggio Helbiz, ha comprato La Sicilia, il quotidiano più venduto in Sicilia. La Sicilia ha sede a Catania, esiste dal 1945 e si occupa principalmente delle notizie della Sicilia orientale. Con il passaggio di proprietà, annunciato il 27 maggio sulla prima pagina dello stesso giornale, non sarà più gestito dalla famiglia del suo fondatore, Domenico Sanfilippo.

Per anni l’editore della Sicilia era stato Mario Ciancio Sanfilippo, nipote di Domenico Sanfilippo. Oltre a esserne proprietario e a controllare una serie di televisioni e stazioni radiofoniche locali, Ciancio Sanfilippo era anche stato direttore della Sicilia dal 1967 al 2018. In quell’anno si era dimesso dall’incarico dopo che le varie proprietà del suo gruppo imprenditoriale (La Sicilia compreso) gli erano state sequestrate nel corso di un’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro era poi stato annullato nei successivi gradi di giudizio. Le vicende processuali di Ciancio Sanfilippo, che domani compie 93 anni, però non sono finite: nel gennaio del 2024 l’ex editore era stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Catania, ma la procura catanese ha fatto ricorso contro l’assoluzione e il processo di appello è tuttora in corso.

Insieme alla Sicilia Palella ha acquisito anche una quota dell’Ansa, la più grande agenzia di stampa italiana, che apparteneva alla stessa società editrice del quotidiano, la Domenico Sanfilippo Editore (DSE).