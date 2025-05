Il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP

Il pilota italiano Marco Bezzecchi dell’Aprilia ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP che si è corso domenica sul circuito di Silverstone. Al secondo posto è arrivato il francese Johann Zarco (Honda) e al terzo lo spagnolo Marc Márquez (Ducati). Quarto è arrivato il pilota italiano della Ducati Franco Morbidelli. Per Bezzecchi, che ha 26 anni, è la quarta vittoria in carriera in MotoGP. L’ultima vittoria dell’Aprilia risaliva al gran premio delle Americhe, nell’aprile del 2024.

Dopo questa gara, nella classifica Márquez aumenta il suo vantaggio (196 punti) sul fratello Alex Márquez (172), arrivato quinto, e sull’italiano Francesco Bagnaia (124 punti), che si è ritirato dopo una caduta. Peraltro la partenza era stata ripetuta a causa della presenza di olio sulla pista, perso dalla moto dello spagnolo Aleix Espargaró dopo un contatto con quella di Morbidelli.