Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP

Il pilota spagnolo Maverick Viñales, che corre per il Team Gresini dell’Aprilia, ha vinto il Gran Premio di MotoGP delle Americhe, il terzo della stagione, che si è corso a Austin, in Texas. Viñales ha vinto dopo una grande rimonta: nonostante fosse partito primo, infatti, era uscito dalla pista alla prima curva e aveva perso diverse posizioni. Quando è rientrato era nono, ma a nove giri dalla fine è tornato in prima posizione dopo molto sorpassi, restandoci fino alla fine.

È arrivato secondo lo spagnolo Pedro Acosta e terzo l’italiano Enea Bastianini. L’italiano Francesco Bagnaia, vincitore degli ultimi due mondiali, è arrivato quinto. Lo spagnolo Marc Marquez è caduto mentre era primo, più o meno a metà della gara.