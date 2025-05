Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monaco

Il pilota britannico della McLaren, Lando Norris, ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Montecarlo. È arrivato secondo Charles Leclerc della Ferrari, che era partito nella stessa posizione ed è originario proprio di Monaco. Terzo invece è arrivato il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri. Lewis Hamilton, che guida l’altra Ferrari, è arrivato quinto.

Per Norris è la seconda vittoria in stagione (aveva vinto la prima gara, a marzo, in Australia), Piastri invece aveva vinto 4 delle altre 7 disputate prima di domenica. Piastri e Norris sono anche i piloti che guidano la classifica e che in questo momento si giocano il titolo, anche se siamo solo a un terzo della stagione: con questa gara Norris ha ridotto molto (a soli 3 punti) il suo distacco da Piastri, che però resta primo (a 161). Leclerc invece è al quinto posto della classifica (con 79 punti).