Nike tornerà a vendere direttamente i suoi prodotti su Amazon dopo sei anni

L’azienda di abbigliamento sportivo Nike tornerà a vendere direttamente i suoi prodotti su Amazon, sei anni dopo aver smesso. Nel 2017 Nike aveva iniziato a vendere direttamente su Amazon per cercare di contrastare le vendite sul sito di merce contraffatta, o autentica ma da parte di venditori terzi: l’accordo prevedeva che, con l’arrivo di Nike, Amazon si attivasse per vietare e bloccare la vendita di questi prodotti sul suo sito. Nel 2019 però aveva interrotto la collaborazione, sostenendo che la piattaforma di e-commerce non stesse facendo abbastanza per rispettare gli accordi. Secondo quanto riferito da The Information, il nuovo accordo prevede la stessa clausola, e i rivenditori avranno tempo fino al 19 luglio per ritirare alcuni dei prodotti Amazon che vendono sul sito.

Nike ha anche annunciato che a partire dalla prossima settimana aumenterà da 2 a 10 dollari il prezzo dei suoi prodotti per adulti che costano già fra i 100 e i 150 dollari.