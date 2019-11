Nike non venderà più direttamente i suoi prodotti su Amazon

L’azienda di abbigliamento Nike ha annunciato che non venderà più direttamente i propri prodotti su Amazon. Nike aveva iniziato una collaborazione con Amazon nel 2017, per cercare di contrastare le vendite di merce contraffatta sul sito di e-commerce da parte di venditori terzi: la collaborazione prevedeva che Amazon vietasse la vendita dei prodotti Nike attraverso intermediari. Ora però Nike ha deciso di terminare il programma e ricominciare a vendere prodotti esclusivamente sul suo sito, come affermato da un dirigente dell’azienda a Bloomberg: «Nell’ambito degli sforzi di Nike per migliorare l’esperienza dei consumatori attraverso relazioni più dirette e personali, abbiamo deciso di porre fine al nostro programma sperimentale con Amazon. Continueremo a investire in collaborazioni forti e distintive per Nike con altri rivenditori e piattaforme per servire i nostri clienti in tutto il mondo». Secondo Bloomberg, i prodotti Nike continueranno però a essere disponibili su Amazon, venduti da intermediari.