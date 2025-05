Il cantautore statunitense Billy Joel ha cancellato tutti i suoi prossimi concerti a causa di un disturbo cerebrale

Il cantautore statunitense Billy Joel, 76 anni, ha cancellato tutti i suoi prossimi concerti, compreso un grande tour previsto per quest’anno e il prossimo, a causa di un disturbo cerebrale chiamato idrocefalo normoteso, che gli è stato diagnosticato da poco. In un post pubblicato sulla pagina Instagram di Joel si spiega che il disturbo è stato aggravato dalle recenti esibizioni in concerto e ha causato problemi di udito, vista ed equilibrio. Per queste ragioni i medici hanno consigliato a Joel di non fare concerti in questo periodo.

L’idrocefalo normoteso consiste nell’accumulo di liquido spinale nel cervello, che causa pressione sui nervi che controllano varie parti del corpo. Joel ha detto di essere molto dispiaciuto nei confronti del suo pubblico e lo ha ringraziato per la comprensione.

