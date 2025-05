Alcune persone sono state accoltellate alla stazione dei treni di Amburgo, in Germania

Venerdì sera alla stazione dei treni di Amburgo, in Germania, diverse persone sono state accoltellate in un attacco di cui al momento si sa ancora molto poco. La polizia ha detto che «diverse persone» sono state attaccate con un coltello, ma non è ancora chiaro quante, e che la persona sospettata di aver compiuto l’attacco è stata arrestata, senza dare altri dettagli. Secondo alcuni giornali locali tre delle persone attaccate sono in gravi condizioni.