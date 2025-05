È stato ucciso un italiano che combatteva come volontario in Ucraina contro la Russia, e un altro è disperso

Un cittadino italiano che combatteva come volontario con l’esercito ucraino contro la Russia è stato ucciso. Si chiamava Antonio Omar Dridi, era originario di Palermo e aveva 33 anni: non si avevano più sue notizie da fine marzo. La notizia della sua uccisione è stata data da Memorial, associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina. Non si sa di preciso in che zona sia stato ucciso. C’è un altro cittadino italiano, che risulta disperso e la cui morte viene ritenuta probabile. Si chiama Manuel Mameli, ha 25 anni ed è di Cagliari. Il suo corpo si troverebbe in una zona sotto controllo russo, a Pokrovsk, nel Donetsk, e per questo non è stato possibile recuperarlo e non ci sono ancora conferme ufficiali della morte.