Per la prima volta ad aprile l’azienda di auto elettriche cinese BYD ha venduto più auto di Tesla in Europa

Nel mese di aprile, per la prima volta, l’azienda automobilistica cinese BYD ha superato la concorrente Tesla nelle vendite di auto elettriche in Europa, con 7.231 modelli immatricolati contro i 7.165 dell’azienda di proprietà dell’imprenditore statunitense Elon Musk. È uno scarto minimo, ma che è considerato sorprendente soprattutto per la velocità con cui si è verificato: BYD aveva infatti iniziato a vendere modelli al di fuori di Norvegia e Paesi Bassi solo nel 2022, mentre Tesla è presente sul mercato europeo da diversi anni.

BYD, acronimo di Build Your Dreams (in inglese “costruisci i tuoi sogni”), fu fondata nel 1995, e all’inizio era specializzata nella produzione di batterie ricaricabili. Da oltre un anno è diventata la prima produttrice di veicoli elettrici al mondo. Tesla invece è da mesi in grossa difficoltà: le vendite sono in calo e il titolo in borsa sta andando molto male, soprattutto da quando Musk si è avvicinato al presidente statunitense Donald Trump, diventando anche uno dei membri più noti della sua amministrazione.

