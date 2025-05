Un pullman di bambini in gita si è scontrato con un camion a Lomazzo, in provincia di Como: la maestra che li accompagnava è morta

Lunedì pomeriggio a Lomazzo, in provincia di Como, c’è stato un grave incidente tra un pullman su cui viaggiava un gruppo di bambini in gita e un camion: la maestra che accompagnava gli studenti è morta, e due bambini sono rimasti feriti in modo non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di lunedì, lungo l’autostrada Pedemontana lombarda.

Il pullman, che trasportava un gruppo di studenti della scuola primaria di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, ha tamponato il camion che lo precedeva all’uscita di un tunnel. L’insegnante, Domenica Russo di 43 anni, viaggiava vicino al conducente al momento dell’incidente. Tra le persone rimaste ferite in modo più serio c’è l’autista del pullman, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese. Al momento non si sa quale sia stata di preciso la causa del tamponamento.

