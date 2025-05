L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato in Italia per aver aggredito un paparazzo

L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato in Italia per aver aggredito Rino Barillari, uno dei più noti paparazzi italiani, nel maggio del 2024 a Roma. Depardieu si trovava in un locale di Via Veneto, l’Harry’s Bar, quando Barillari cercò di fargli delle foto: l’attore diede tre pugni in faccia al paparazzo, che ha 80 anni, causandogli una ferita al sopracciglio. Depardieu ha 76 anni ed è uno degli attori francesi viventi più famosi, e di recente è stato al centro di un caso ben più grosso: il 13 maggio è stato infatti condannato in Francia per aggressione sessuale nei confronti di due donne.