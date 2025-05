In Finlandia tre studenti sono state ferite in un attacco in una scuola: è stato fermato un altro alunno 16enne

Martedì mattina in Finlandia tre studenti sono state ferite con un’arma da taglio in un attacco in una scuola nella periferia della città di Tampere, nel sud del paese. La prima è stata ferita al collo, la seconda alla mano e la terza al fianco: al momento sono ricoverate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. La loro età non è stata resa nota: la scuola ha più di 1.200 studenti di età compresa fra i 5 e i 16 anni.

Il principale sospettato è un loro compagno di scuola di 16 anni, che è stato arrestato a pochi metri dalla scuola dai molti agenti accorsi sul posto. I quotidiani finlandesi Yle e Iltalehti hanno scritto che prima dell’attacco il sospettato avrebbe pubblicato un manifesto, la cui autenticità non è però ancora stata confermata ufficialmente dalla polizia. Nel documento il ragazzo avrebbe scritto che il suo obiettivo era aggredire delle ragazze e che stava preparando da sei mesi l’attacco, per la cui realizzazione si sarebbe fatto aiutare da ChatGPT.