Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso dal prossimo primo settembre al 12 dicembre per lavori di manutenzione

Il traforo del Monte Bianco, che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, in Francia, resterà chiuso al traffico dal prossimo primo settembre al 12 dicembre per lavori di manutenzione. Lo ha comunicato il gestore, Geie-Tmb, che ha individuato nell’autunno il periodo meno impattante sul turismo locale, in accordo con la prefettura della Valle D’Aosta e con quella dell’Alta Savoia. Gli interventi riguarderanno due tratti della volta della galleria, per un totale di 254 metri.

Il tunnel era già stato chiuso per una prima fase dei lavori nel 2024, per poi riaprire dopo 105 giorni lo scorso 17 dicembre. In alternativa per andare in Francia si potranno usare il tunnel del Gran San Bernardo, il valico del piccolo San Bernardo o il traforo del Fréjus, che parte da Bardonecchia, nel Piemonte occidentale.