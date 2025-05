Weekly Beasts

L’avvoltoio reale o avvoltoio papa (Sarcoramphus papa) è un grande uccello della famiglia dei catartidi, tipico delle foreste tropicali dell’America Latina. Ha un aspetto appariscente e molto distintivo: la testa è nuda e multicolore, ha un becco con una protuberanza arancione, il corpo bianco, le penne delle ali nere e in generale sembra piuttosto regale, o papale, come dice il nome. L’8 maggio, lo stesso giorno dell’elezione di papa Leone XIV, ne è nato uno al Bioparco di Roma. In questa raccolta trovate una foto del piccolo avvoltoio, che come potete vedere ha ancora un po’ di strada da fare per assumere le caratteristiche dell’individuo adulto. Poi ci sono un leone e una leonessa appisolati su un albero in Kenya, due tartarughe dalle orecchie rosse e una folaga che scaccia una gallinella d’acqua.