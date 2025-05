Nel Regno Unito tre cittadini iraniani sono stati incriminati con l’accusa di spionaggio

Tre cittadini iraniani sono stati incriminati nel Regno Unito con l’accusa di aver commesso attività di spionaggio per conto dell’Iran tra l’agosto del 2024 e il febbraio del 2025. Sono accusati di aver preso di mira e spiato alcuni giornalisti di Iran International, un media indipendente iraniano che pubblica contenuti critici nei confronti del regime e che in Iran è stato messo al bando con l’accusa pretestuosa di essere un’organizzazione terroristica. Tre di loro sono accusati di averlo fatto per commettere, o far commettere ad altri, atti violenti contro delle persone (non è stato reso noto nei confronti di chi).

I tre sono Mostafa Sepahvand, 39 anni, Farhad Javadi Manesh, 44 anni, e Shapoor Qalehali Khani Noori, 55 anni. Erano arrivati illegalmente nel Regno Unito tra il 2016 e il 2022 e sono stati arrestati lo scorso 3 maggio. Al momento si trovano in custodia cautelare. Inizialmente era stato arrestato un altro uomo, che poi è stato rilasciato senza accuse. Nelle ultime settimane la polizia britannica ha condotto una serie di operazioni di controspionaggio rivolte nello specifico all’Iran, nell’ambito di una maggiore attenzione delle autorità verso le operazioni di spionaggio del regime in territorio britannico.