I New York Knicks si sono qualificati per le finali di Conference dell’NBA per la prima volta in 25 anni

La squadra di basket dei New York Knicks ha battuto i Boston Celtics nelle semifinali della Eastern Conference dell’NBA, il principale campionato di basket nordamericano, e si è qualificata per la prima volta in 25 anni per le finali. Le finali di Conference sono le partite in cui si incontrano le ultime quattro squadre rimaste ai playoff, due dell’Est e due dell’Ovest. È una vittoria notevole perché, pur essendo una delle squadre più famose al mondo, i Knicks da parecchi anni hanno risultati molto deludenti e, appunto, non andavano in finale dal 2000; ed è importante perché hanno battuto i Celtics, che sono tra le squadre più forti del campionato e i campioni in carica dell’NBA.

I Knicks hanno battuto i Celtics per 4 a 2 (si gioca al meglio delle 7 partite) e nelle finali di Conference giocheranno contro gli Indiana Pacers. Se dovessero vincere anche le finali della Eastern Conference si qualificherebbero per le finali NBA, in cui giocherebbero contro la squadra vincitrice delle finali della Western Conference.