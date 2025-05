Il Crystal Palace ha vinto sorprendentemente la FA Cup battendo il Manchester City

Sabato il Crystal Palace ha battuto 1-0 il Manchester City nella finale della FA Cup, il principale torneo nazionale del calcio inglese, noto anche come Coppa d’Inghilterra. È il primo trofeo nei 120 anni di storia del Crystal Palace, una delle molte squadre di Londra. La sconfitta del Manchester City da parte di una squadra modesta è stata inaspettata, e segna l’epilogo di una stagione complessivamente piuttosto negativa, in cui per la prima volta dal 2017 (la stagione in cui arrivò l’allenatore Pep Guardiola) non ottiene nessun trofeo significativo nel calcio inglese.

La vittoria del Crystal Palace è stata decisa con un gol segnato al sedicesimo minuto dal centrocampista Eberechi Eze. Il Manchester City ha mantenuto il possesso della palla molto più a lungo degli avversari, ma non è riuscito a segnare anche per via dell’ottima partita giocata del portiere del Crystal Palace, Dean Henderson. Un’azione di Henderson è stata particolarmente discussa, e contestata dai tifosi del Manchester City: a un certo punto ha preso con le mani la palla a Erling Haaland, uno degli attaccanti più forti in circolazione, quasi sicuramente uscendo dall’area di porta. Gli arbitri però non hanno rilevato una violazione, e quindi Henderson non è stato espulso e ha continuato a fare parate notevoli, fra cui una su un rigore tirato da Omar Marmoush.

La sconfitta del Manchester City, così come il risultato deludente in campionato (è stato sesto in classifica), è stata attribuita principalmente alle scelte dell’allenatore Pep Guardiola. Guardiola allena la squadra dal 2016 ed è riuscito a raggiungere ottimi risultati, fra cui quattro vittorie consecutive del campionato fra il 2021 e il 2024, ma in questa stagione per vari motivi non è riuscito a eguagliare i successi precedenti.