Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale nel doppio agli Internazionali di Roma, per la seconda volta consecutiva

Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis della categoria 1000 (la seconda per importanza, dopo i quattro Slam) che si gioca ogni anno a Roma, al Foro Italico. In semifinale hanno battuto la coppia formata dalle tenniste russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set, vinti entrambi 6-4. Giocheranno la finale di domenica contro le due tenniste vincitrici dell’altra semifinale, che sarà venerdì alle 19 tra la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens e quella formata dalle neozelandesi Ellen Perez e Storm Hunter.

Errani e Paolini – che ad agosto avevano anche vinto l’oro olimpico nel doppio alle Olimpiadi di Parigi proprio contro Andreeva e Shnaider – hanno già vinto sei tornei di doppio insieme, di cui tre nel circuito WTA 1000. L’anno scorso vinsero gli Internazionali d’Italia battendo in finale la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe. Jasmine Paolini è anche in finale nel torneo di singolo: giocherà sabato, appunto contro la statunitense Coco Gauff.