Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali d’Italia di tennis

Il tennista italiano Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma, il più importante torneo italiano, dopo aver battuto in modo netto ai quarti di finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-0, 6-1. È la prima volta che Sinner arriva in semifinale agli Internazionali, che sono un torneo della categoria Masters 1000 (la più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam). In semifinale giocherà contro lo statunitense Tommy Paul (la partita è in programma venerdì alle 20:30). È il secondo italiano in semifinale agli Internazionali quest’anno, dopo Lorenzo Musetti. Nel torneo femminile invece un’altra italiana, Jasmine Paolini, si è già qualificata per la finale.

Sinner è il tennista al primo posto della classifica mondiale e questo è il suo primo torneo dopo tre mesi di squalifica pattuiti con la WADA, l’agenzia mondiale antidoping: era stato squalificato per essere risultato positivo a una sostanza vietata, nonostante la stessa WADA avesse riconosciuto che la sua positività fosse dovuta a una contaminazione che non dipendeva da lui, e che la piccolissima quantità rilevata nel suo corpo non poteva in alcun modo migliorare le prestazioni sportive.