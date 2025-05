Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali di tennis

Il tennista italiano Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali di Roma, il più importante torneo che si gioca in Italia: ha battuto ai quarti di finale Alexander Zverev, il numero 2 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6, 6-4. In semifinale giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 della classifica mondiale), che nel pomeriggio aveva battuto l’inglese Jack Draper. L’ultimo italiano ad arrivare in semifinale agli Internazionali di Roma era stato Lorenzo Sonego nel 2021. Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, giocherà giovedì alle 19 nei quarti di finale contro Casper Ruud. Anche nel torneo femminile c’è un’italiana in semifinale, Jasmine Paolini, che sempre giovedì giocherà contro la statunitense Peyton Stearns (alle 15).

Musetti ha 23 anni ed è da tempo considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione, oltre a essere molto apprezzato per il suo gioco spettacolare. È particolarmente forte sulla terra rossa, la superficie su cui si giocano gli Internazionali, che sono un torneo della categoria 1000 (seconda per importanza solo ai quattro del Grande Slam). Nell’ultimo periodo Musetti ha migliorato diversi aspetti del suo gioco, su tutti il servizio e il dritto, ed è diventato più concreto. Da qualche settimana è entrato tra i primi 10 della classifica mondiale (finora era nono, dopo questo torneo sarà almeno ottavo).