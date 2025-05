A Milano una donna di 82 anni è stata uccisa da un 15enne, un suo ex vicino di casa

Mercoledì pomeriggio a Milano una donna di 82 anni è stata uccisa da un suo ex vicino di casa, un ragazzo di 15 anni, che poco dopo ha confessato l’omicidio alla madre: è stata quest’ultima poi ad avvisare i carabinieri. I due conoscevano la donna perché erano stati per anni vicini di casa, prima di trasferirsi in tempi più recenti in un altro palazzo vicino. L’omicidio è avvenuto in via Verro, nella zona sud di Milano. Il 15enne era andato a trovare la donna e per ora non si sa perché l’abbia uccisa.