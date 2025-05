L’AGCOM ha richiamato le emittenti televisive e radiofoniche perché garantiscano un’adeguata copertura dei referendum dell’8 e 9 giugno

L’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha emesso un provvedimento di richiamo nei confronti della Rai e di tutte le emittenti televisive e radiofoniche nazionali affinché garantiscano un’adeguata copertura informativa dei temi oggetto dei cinque referendum abrogativi in programma l’8 e il 9 giugno. Nelle ultime settimane i promotori dei referendum – in occasione del quale peraltro i partiti di governo stanno facendo campagna per l’astensione – si erano molto lamentati per la scarsa copertura data al voto sulle televisioni nazionali. Il richiamo dell’AGCOM è basato sui dati del monitoraggio dell’autorità e, si legge in una nota, «ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni a sostegno delle opzioni di voto».

