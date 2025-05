Nissan licenzierà 11mila dipendenti e chiuderà sette fabbriche

La casa automobilistica giapponese Nissan ha detto che licenzierà 11mila dipendenti e chiuderà sette fabbriche in tutto il mondo a causa di una grande crisi che va avanti da anni: da tempo le sue vendite sono in calo in Cina e negli Stati Uniti, i suoi due principali mercati, e a febbraio era fallito il tentativo di fusione con due altre grandi case automobilistiche giapponesi, Honda e Mitsubishi. I problemi economici di Nissan sono anche legati a uno scandalo finanziario che nel 2018 portò all’arresto del suo ex amministratore delegato Carlos Ghosn, poi fuggito in Libano in maniera molto rocambolesca.

Lo scorso novembre Nissan aveva detto che avrebbe licenziato 9mila dipendenti, che aggiunti a quelli annunciati oggi portano il totale a 20mila, circa il 15 per cento della sua forza lavoro globale (circa 133mila persone). I posti di lavoro che verranno eliminati sono soprattutto nel reparto della produzione, ma riguardano anche quelli delle vendite, dell’amministrazione, della ricerca e i lavoratori a contratto.