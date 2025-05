La tennista italiana Jasmine Paolini è in semifinale agli Internazionali di Roma

La tennista italiana Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis della categoria 1000 (la seconda per importanza, dopo i quattro Slam) che si gioca ogni anno a Roma, al Foro Italico. Ai quarti di finale Paolini ha battuto in rimonta la russa Diana Shnaider: aveva perso il primo set per 6-7 e ha poi vinto il secondo e il terzo per 6-4 e 6-2 (si gioca al meglio dei tre set, quindi vince la prima che arriva a due). Giocherà la semifinale contro la vincitrice della partita tra la statunitense Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina.

Paolini ha 29 anni ed è quinta nel ranking WTA (la classifica delle più forti tenniste del mondo: Shnaider invece è undicesima). L’ultima volta che una tennista italiana si era qualificata per le semifinali degli Internazionali d’Italia nel torneo di singolo era il 2014: Sara Errani arrivò fino alla finale, dove fu battuta dalla statunitense Serena Williams, che in quel momento era la tennista numero uno al mondo. Proprio in coppia con Sara Errani, che oggi ha 38 anni, mercoledì Paolini giocherà anche i quarti di finale del torneo di doppio degli Internazionali, che le due tenniste italiane vinsero l’anno scorso.