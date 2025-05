L’ex presidente di Panama Ricardo Martinelli riceverà asilo politico in Colombia

Domenica l’ex presidente di Panama, Ricardo Martinelli, ha lasciato l’ambasciata del Nicaragua a Panama City, la capitale del paese, e si è trasferito in Colombia, dove ha ricevuto asilo politico. La notizia è stata data dal ministero degli Esteri di Panama, che ha fatto sapere di aver concesso a Martinelli un salvacondotto per lasciare il paese.

Martinelli, 73 anni, era stato condannato nel 2023 a oltre dieci anni di carcere per via di alcuni episodi di corruzione e riciclaggio di denaro che si erano verificati durante il suo mandato, dal 2014 al 2019. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte Suprema panamense aveva ottenuto asilo presso l’ambasciata nicaraguense, dove ha vissuto per più di un anno.

