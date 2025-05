L’incendio in un magazzino industriale ha creato una nube tossica vicino a Barcellona

Sabato mattina non lontano da Barcellona, in Spagna, l’incendio in un magazzino industriale che conteneva prodotti per la pulizia delle piscine ha creato una nube tossica di cloro: gli abitanti di cinque comuni sono stati invitati a restare in casa (o all’interno dei luoghi di lavoro) e a non uscire in strada finché l’incendio non sarà definitivamente spento.

La misura precauzionale di confinamento riguarda circa 160mila residenti nei comuni di Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Roquetes, Cunit e Calafell (i primi tre della provincia di Barcellona, gli altri di Tarragona). Nell’area è stata interrotta la circolazione dei treni ed è stata chiusa l’autostrada: al momento non si segnalano ricoveri in ospedale, ma ci sono state alcune centinaia di chiamate ai numeri di emergenza, soprattutto per fastidi agli occhi e alla gola.

I vigili del fuoco hanno limitato ma non ancora spento del tutto l’incendio: i cittadini riceveranno un messaggio sul cellulare quando potranno nuovamente uscire di casa.