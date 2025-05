Un uomo è stato accoltellato a Milano: la polizia cerca il presunto aggressore, un detenuto con permesso di lavoro esterno

Un uomo di 50 anni è stato accoltellato sabato mattina a Milano, in via Napo Torriani, nei pressi della Stazione Centrale: l’aggressore sarebbe un 35enne napoletano detenuto nel carcere di Bollate con permesso di lavoro esterno, che è fuggito dopo l’attacco ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La persona aggredita, un egiziano con cittadinanza italiana, è stata trasportata all’ospedale Niguarda, dove è stata operata d’urgenza e ora è in prognosi riservata. Il 35enne lavora insieme all’uomo aggredito in un hotel della zona. Da venerdì risulta scomparsa inoltre un’altra dipendente dell’albergo, una donna di 50 anni che lavora al bar della struttura.