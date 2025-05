Mitsubishi e Foxconn hanno annunciato una collaborazione per la produzione di auto elettriche a Taiwan

L’azienda automobilistica giapponese Mitsubishi Motors e Foxconn, la multinazionale che è la più grande produttrice di microprocessori e componentistica elettronica del mondo, hanno annunciato una collaborazione per la progettazione e la produzione di auto elettriche negli stabilimenti a Taiwan di Foxtron, una società controllata di Foxconn. È il primo accordo di questo tipo fatto da Foxconn, che entra così nell’industria delle automobili elettriche: una cosa a cui puntava da tempo.

In precedenza, con questo stesso obiettivo, Foxconn aveva valutato di acquistare una quota di Nissan, sempre giapponese e dello stesso gruppo di Mitsubishi (quello di cui fa parte anche la francese Renault), ma l’operazione non era poi andata avanti. Foxconn e Mitsubishi hanno detto che si aspettano che il primo modello sviluppato insieme arrivi nella seconda metà del 2026 e che verrà venduto inizialmente sul mercato asiatico e australiano. Foxconn è nota anche perché assembla gli iPhone per conto di Apple in Cina e la PlayStation per Sony.

– Ascolta “Ci vuole una scienza”: Guida alle auto elettriche, spiegate con calma